Оливье Ниггли: "ВАДА – помощник для юных спортсменов и гарант честной игры"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА​) 1 июня принял участие в работе Международного форума юных олимпийцев. Оливье Ниггли посетил образовательные площадки форума, изучил инфраструктуру Центра спортивных технологий Москомспорта, где проходил форум, а во время панельной дискуссии рассказал молодым спортсменам о принципах Fair Play.

– Прежде всего, большое спасибо Олимпийскому комитету России за приглашение, – заявил Оливье Ниггли. – Для меня большая честь быть среди участников столь крупного антидопингового мероприятия и выступить перед юными олимпийцами. Они – будущее мирового спорта, и мы, безусловно, окажем им необходимую поддержку. ВАДА – не бич для спортсменов, а помощник и гарант честной игры.

В марте этого года на XV симпозиуме ВАДА​ его делегатам был задан один вопрос: "Что является ключевым элементом антидопинговых программ?". Подавляющее большинство назвали таковым образование. Действительно, именно просвещение – главное условие эффективной борьбы с допингом.

Инициатива Олимпийского комитета России по проведению Международного форума юных олимпийцев позволила дать столь необходимый антидопинговый сигнал ребятам, которые в ближайшее время выступят на XV летнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку и III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

ВАДА высоко ценит усилия Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с негативными явлениями в спорте.