ОКР сделал заявление по итогам слушаний дела ВАДА против РУСАДА в CAS

По итогам слушаний по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS), Олимпийский комитет России, участвовавший в процессе в качестве третьей стороны, ожидает беспристрастного и справедливого решения Коллегии арбитров CAS.

Позиция ОКР по всем вопросам, относящимся к компетенции организации, была доведена до участников слушаний и Коллегии арбитров предельно четко, убедительно и доказательно. В основе позиции ОКР неукоснительное следование нормам права и релевантный опыт мировой спортивной, публичной и частноправовой практики.

— Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументировано была доведена позиция Олимпийского комитета России. Довольны итогами этого этапа нашей совместной работы с юристами и адвокатами, представляющими наши интересы, — заявил президент ОКР Станислав Поздняков. — Ждем от CAS справедливого и целостного решения. Добавлю лишь, что, благодаря закрытому формату слушаний, арбитры смогут избежать ненужного давления, оперировать фактами и сугубо юридическими аспектами, не реагировать на всевозможные информационные вбросы и провокации. Все дальнейшие комментарии будут возможны по итогам вынесения CAS решения и разъяснения всех его составляющих. Мы неизменно привержены тому, что реальная справедливость должна восторжествовать, наказание должно быть неотвратимо для любого нарушителя, но применяться оно должно в форме индивидуальных санкций на основании весомых доказательств.

В начале 2020 года ВАДА обратилось в CAS с иском против РУСАДА, которое не согласилось с признанием российского агентства несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и предложенными в его отношении санкциями.

ВАДА обратилось в CAS за признанием правомерности и обоснованности лишения РУСАДА статуса соответствия, а также всех последствий такого лишения для российского спорта. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу подобные споры, в случае их возникновения, должны решаться именно в CAS. ВАДА выступило в этом процессе истцом, а РУСАДА — ответчиком. В качестве третьей стороны к слушаниям присоединились организации и лица, чьи интересы оказались затронуты предполагаемыми санкциями и их последствиями. В том числе, такое право получили МОК, ОКР, ПКР и ФХР.