Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении Гануса

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

«Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса», — цитирует Хрычикова ТАСС.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.