"Моя жизнь сломана". Тренер эстонских лыжников - о допинг-скандале в Зефельде

Главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Анти Сарапуу заявил, что не знал о том, что некоторые из его подопечных использовали кровяной допинг. Ранее на чемпионате мира в австрийском Зефельде были задержаны эстонцы Карел Таммъярв и Андрус Веерпалу.

- Моя жизнь сломана. Я не знал, что спортсмены употребляют допинг, - приводит слова Сарапуу Postimees.ee. - Я честно думал, что улучшение результатов связанно с работой частной команды, в которой все мы тренируемся и где я работаю тренером. Это шок. Для меня это все огромный шок.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Веерпалу и Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

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