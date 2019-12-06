Монсон сравнил возможный запрет ВАДА с экономическими санкциями против России

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон считает, что возможное отстранение России от крупных международных соревнований является одним из инструментов давления со стороны стран Запада.

— Стоит сказать, что спорт и политика не должны переплетаться, — цитирует Монсона RT. — Мне кажется, для западных стран это такой же способ наказать Россию, как экономические санкции и другие попытки ЕС и США ударить по России экономически. Теперь же они пытаются нанести стране вред не только дипломатическими и политическими путями, но и ударить по спорту.

Спортсмены не имеют никакого отношения к нынешним проблемам: ни к вопросу Украины, ни к санкциям. Разумеется, нескольких российских спортсменов, у которых была выявлена положительная допинг-проба, необходимо наказать. С этим никто не спорит, в том числе и Россия. Те, кто нарушил правила, должны поплатиться за свои ошибки, но как можно отстранять всю сборную? И не только сборную, а вообще затормозить весь спорт в стране на четыре года. Зачем наказывать весь спорт, всех спортсменов и спортсменок страны за ошибки нескольких человек? Это же уму непостижимо.