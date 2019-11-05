Международный олимпийский комитет (МОК) выделит 10 миллионов долларов на антидопинговые программы, заявил глава организации Томас Бах.

— Шесть лет назад я выступил с обязательством от имени МОК на сумму 10 миллионов долларов, и мы его выполнили, — цитируют Баха «РИА Новости». — Сегодня от имени МОК я бы хотел выступить с еще одним обязательством на сумму до 10 миллионов долларов.

Президент уточнил, что МОК готов, в частности, к финансированию строительства объектов хранения допинг-проб на сумму около 5 миллионов долларов. Также организация предлагает профинансировать разработку и применение новых методов контроля и исследовательские проекты WADA.