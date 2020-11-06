МОК продолжает платить спортивную стипендию допинговому информатору Юлии Степановой

Международный олимпийский комитетпродолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым, сообщает ТАСС.

Президент МОК Томас Бах в сентябре 2016 года встретился со Степановыми, после чего специализирующая в беге на средние дистанции Юлия стала получать от Международного олимпийского комитета деньги на оплату тренировочного процесса, а ее муж стал консультантом МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать Степановых до конца 2018 года.

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.