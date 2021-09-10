Матыцин сообщил, что РУСАДА выполнило финансовые обязательства перед ВАДА

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все финансовые обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Мы выполнили все финансовые обязательства, не имеем никаких замечаний от ВАДА. Финансовые вопросы закрыты. В России создана одна из самых жестких, если не самая жесткая программа по борьбе с допингом», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря 2020 года, РУСАДА должно было в течение двух лет погасить расходы ВАДА в размере 1,27 миллиона долларов, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года.

В декабре 2020 года CAS утвердил санкции в отношении российского спорта. Российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом страны, также они не вправе использовать национальную символику и гимн.