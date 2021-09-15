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Инспекторы РУСАДА взяли более 920 допинг-проб у спортсменов в августе

09:47
РУСАДА. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РУСАДА. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли 922 пробы у спортсменов в августе.

«В августе в качестве тестирующей организации было собрано 809 проб, семь — на основе заключенных контрактов. По заказу других тестирующих организаций было отобрано 106 проб. Таким образом, всего в августе было взято 922 допинг-пробы», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале — 705, в марте — 701, в апреле — 896, в мае — 1047, в июне — 1127, в июле — 641.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12385805

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Иван Торопцев все материалы автора

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