Матыцин сомневается, что CAS примет все аргументы российской стороны в споре РУСАДА и ВАДА

Министр спорта РФ Олег Матыцин не уверен в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит все аргументы российской стороны на слушаниях по судебному спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

— Заседание суда предположительно пройдет в конце апреля — в мае, — приводит ТАСС слова Матыцина из передачи «Познер». — Решение, которое будет принято, оно анонсировано и нами, и Международным олимпийским комитетом, и оно должно быть финальным. У меня ожидания реальные. Я не думаю, что буду на сто процентов приняты аргументы, но наша задача минимизировать риски.

Ситуация очень сложная — там есть часть, скажем так, касательно экспертизы, которая, по сути дела, находится в неопределенном статусе базы и с нашей стороны, и базы, которая представлена Григорием Родченковым. Безусловно, нельзя не учитывать общую политическую ситуацию и значительное влияние на решение со стороны и ВАДА, и МОК, и России. Я реально надеюсь, что компромисс будет найдет, потому что для сохранения целостности олимпийского движения судьи должны как минимум принять объективное решение.

В случае, если CAS примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна будет не вправе принимать крупные международные турниры.