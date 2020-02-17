Матыцин считает информаторов ВАДА Юлию и Виталия Степановых жертвами, которых использовали

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы, ставшие главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами, — жертвы, которых использовали как свидетелей.

— Мое отношение к Степановым — как жертвы, — приводит ТАСС слова Матыцина из передачи «Познер. — Они были жертвами, когда являлись частью, по их словам, системы. Жертвы медийного характера, когда их использовали как свидетелей.

К системе информаторов я отношусь категорически негативно. Не знаю процентной статистики, мне кажется, это всегда случаи индивидуальные. Если люди, находясь в системе и получая от нее привилегии, начинают потом каяться, нужно было искать другой способ покаяния внутри страны, не выходя на интернациональный уровень. Я бы как минимум очень внимательно отнесся к оценке таких людей.