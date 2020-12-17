Мамиашвили назвал политизированными санкции против российских спортсменов

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года.

— Конкретно это решение политизировано, — уверен Мамиашвили. — Но мы эту проблему решаем и решали. Доказательство — десятки тысяч проб, тестов, смена руководства во многих федерациях. Они хотят из наших сердец вычеркнуть гордость за нашу страну? Это бесчеловечное решение. Но нас оно должно только сплотить.

— Когда эти атаки прекратятся?

— Я же не юрист. Поверьте мне, это не желание общественности, которая является сутью олимпийского движения. Пляски на костях никто не собирается устраивать. Мы — единая команда и с немцами, и с американцами, и с иранцами, и с нашими братьями из союзных республик.

(Константин Колмаков)