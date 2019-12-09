Родченков записал послание о наказании России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков поддержал санкции по отношению к России. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА. Также российским спортсменам запрещено сроком на четыре года выступать в международных турнирах под своим флагам, а стране — принимать международные состязания.

«Я долго ждал сегодняшнего решения, в котором было объявлено о несоответствии России кодексу ВАДА и отстранению от участия в Олимпиаде, — говорится в заявлении Родченкова, опубликованного журналистом Дэном Роаном в Twitter. — Наконец-то, жульничество, ложь и фальсификации в беспрецедентных количествах были в полной мере наказаны. Но предстоит еще многое сделать. Те, кто причастен в коррупции в таких видах спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон, бобслей, должны быть наказаны.

Результаты Олимпиад в Лондоне и Сочи должны быть пересмотрены и перераспределены исходя из новых данных, которые стали известны сегодня. У нас лишь несколько месяцев на перепроверку образцов Лондона-2012, потому что по правилам ВАДА сделать это можно в течение восьми лет. Целое поколение чистых спортсменов лишилось своей мечты и потеряло награды из-за российских мошенников. Нам нужно предпринять серьезные шаги, чтобы вернуть правосудие в спорт.

Весь мир принимает антидопинговый акт Родченкова, чтобы отправить послание. Допингеры не работают в одиночку. Есть врачи, тренеры и менеджеры, которые прописывают, дают и поставляют допинг. В российской допинговой схеме существует система поддержки многих мошенников, включая государственных чиновников, свидетелей и аппаратчиков, которые фальсифицируют доказательства. Эти люди — преступники, и антидопинговый акт Родченкова поможет призвать их к ответственности.

Российские фальсификации и мошенничество продолжились в 2019 году, даже когда Россия была под наблюдением. Как всегда, Россия нарушила все обещания и обязательства очистить спорт. С LIMS, уникальной базой данных моей лаборатории, проводились манипуляции. Тонны файлов и результатов были удалены. Кто теперь может утверждать, что в России вообще есть чистые атлеты, если важные данные были удалены? Россия выкопала себе могилу и уничтожила шансы для чистых атлетов на соревнования. Если файлы были удалены, как какой-либо атлет может доказать свою невиновность?"

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн