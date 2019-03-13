Крейг Риди: "ВАДА продолжит работать в интересах чистого спорта"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди выступил с речью на симпозиуме в швейцарской Лозанне, сообщает официальный Твиттер организации.

– В качестве глобального регулятора невозможно всем угодить, но я обещаю, что ВАДА продолжит работать со всеми заинтересованными и исключительно в интересах чистого спорта. В то время, как мы можем не соглашаться с точками зрения тех или иных специалистов, которые советуют нам, как лучше справляться с вызовами, с которыми ВАДА сталкивается. Агентство желает исключить допинг из спорта.

Партнеры должны работать вместе и делать это с уважением, чтобы получить и достигнуть большей силы ВАДА в борьбе с допингом. Призываю вас никогда не забывать о чистом спорте и вместе с нами бороться за принятие глобальной антидопинговой системы, – приводит слова Риди Твиттер ВАДА.

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