Колобков заявил, что Россия предоставила ВАДА все ответы

8 октября российские эксперты предоставили ВАДА дали объяснения по каждому из 31 вопроса ВАДА. Во вторник журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил , что Россия ответила только на 23.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия ответила на все уточняющие вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по изменениям, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

— Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы, — приводит ТАСС слова Колобкова. — И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер.

Если возникнут еще вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это будет свидетельством того, что работа продолжается, что эксперты действительно хотят выяснить все обстоятельства, связанные с базой данных.

ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года.