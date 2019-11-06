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Колобков надеется найти общий язык с новым главой ВАДА

14:34
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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ранее несколько раз встречался с новым главой ВАДА Витольдом Банькой и надеется найти с ним общий язык.

— С предыдущим главой WADA мы достаточно конструктивно работали, — цитируют «РИА «Новости» Колобкова. — То, что я слышал в предвыборной программе, и публичные выступления в принципе говорят о том, что он серьезный специалист, что он готов разбираться в проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики, настроен на взаимодействие.

Поэтому я надеюсь, что мы найдем общий язык. Несколько раз я с ним встречался. Мне кажется, что мы с ним будем хорошо и плодотворно взаимодействовать.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191106/1560635118.html

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