Колобков надеется найти общий язык с новым главой ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ранее несколько раз встречался с новым главой ВАДА Витольдом Банькой и надеется найти с ним общий язык.

— С предыдущим главой WADA мы достаточно конструктивно работали, — цитируют «РИА «Новости» Колобкова. — То, что я слышал в предвыборной программе, и публичные выступления в принципе говорят о том, что он серьезный специалист, что он готов разбираться в проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики, настроен на взаимодействие.

Поэтому я надеюсь, что мы найдем общий язык. Несколько раз я с ним встречался. Мне кажется, что мы с ним будем хорошо и плодотворно взаимодействовать.