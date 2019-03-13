Информатор ВАДА Степанов: "Разве РУСАДА не сможет возбудить дело против Нагорных?"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Виталий Степанов не понимает, почему организация не обладает достаточной юрисдикцией по отношении к члену совета директоров футбольного "Локомотива" Юрию Нагорных, который был замешан в допинговом скандале на Олимпиаде 2014-го года в Сочи. Тогда 47-летний россиянин занимал пост пост заместителя министра спорта РФ.

– Президент Риди, спасибо за ваш ответ. Я категорически не одобряю бездействие антидопинговых организаций. Неясно, почему ВАДА не хватает юрисдикции, учитывая, что МОК санкционировал г-на Нагорных от участия во всех будущих Олимпийских играх. Почему МОК обладает такой юрисдикцией, а ВАДА нет? Мне также кажется, что ВАДА и РУСАДА должны иметь прямую юрисдикцию над г-ном Нагорных в соответствии с кодексом. Определение "Вспомогательный персонал спортсмена" в кодексе звучит следующим образом: "Любое должностное лицо или любое другое лицо, которое помогает спортсмену, участвующему или готовящемуся к занятиям спортом". Спорт в России соответствует этому определению человека, который оказывает поддержку атлетам, потому что они принимают непосредственное участие в оказании помощи спортсменам во всех видах материально-технической и государственной поддержки для спортивных соревнований.

Нагорных был вторым человеком в спорте России. Вице-премьер спорта РФ должен быть вторым по величине помощником спортсмена в России. Ваши адвокаты не подумали подтвердить, имеет ли РУСАДА юрисдикцию над г-ном Нагорных? Кроме того, если бы у РУСАДА не было юрисдикции над вице-министром спорта в России, это не вызвало бы проблему соблюдения кодекса для РУСАДА? Учитывая, что г-н Нагорных является лицом, поддерживающим спортсменов в соответствии с кодексом, то разве РУСАДА не сможет возбудить против него дело? – написал Степанов в письме президенту ВАДА Крэйгу Риди, сообщает в своем Твиттере немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт.

Глава ВАДА ответил на письмо Степанова о Нагорных

Информатор ВАДА Степанов написал письмо о Нагорных

Юрий Семин: "Нагорных известен нам только с хорошей репутацией"

(1/4) Next letter by Vitaliy Stepanov to ⁦@WADA_ama⁩ President Craig Reedie pic.twitter.com/gIyypRrmRr – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.