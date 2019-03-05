Юрий Семин: "Нагорных известен нам только с хорошей репутацией"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" итоги общего собрания акционеров клуба, на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него вошли восемь человек: Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов.

Председателем совета директоров остался Анатолий Мещеряков. Бывший гендиректор "Локо" Илья Геркус покинул этот орган. В него вошли Кикнадзе, который сменил Геркуса в декабре 2018 года, и Филатов. Он был президентом "Локомотива" с 1992 по 2006 год, в 2007 году его должность на один сезон занял Семин.

Также в совдире оказался "Локо" экс-заместитель министра спорта Нагорных. Он покинул пост в Минспорта в октябре 2016 года и был пожизненно отстранен МОК от Олимпиад в декабре 2017 года после допингового скандала вокруг Сочи-2014.

– Не могу сказать, какие именно у Филатова будут обязанности, это вопрос к совету директоров. Но считаю, что это очень правильное и полезное решение для "Локомотива", – говорит Семин. – Появился еще один профессиональный менеджер, который хорошо разбирается во всех футбольных ситуациях, имеет громадный опыт.

– Вы свое мнение по поводу его назначения обозначали?

– Не вхожу с совдир, поэтому не могу высказывать свою позицию.

– В совет директоров вошел Нагорных, чье имя фигурирует в печально известном докладе Макларена о допинге в российском спорте.

– Мы знаем его только с хорошей репутацией.

– За что он станет отвечать в совдире?

– Не знаю. Но в курсе, что Нагорных много внимания уделял развитию юношеского футбола в Москве, в частности – школе и клубу "Чертаново". При его участии создана отличная команда. (Арман Мкртчян)