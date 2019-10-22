Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин отметил, что ждет окончания допиногового скандала вокруг российского спорта.

— Я очень хочу, чтобы эта история поскорее закончилась, — цитирует spb.kp Ягудина. — Я не был в нашей московской лаборатории, не смотрел и не слышал, что там происходило. Неправильно говорить, что это заговор против нас или то, что мы во всем виноваты. Время покажет.

Я читал в интернете, что нас могут лишить возможности участие под нашим триколором на Олимпийских играх. Новость меня тревожит, потому что я сам являюсь крупинкой российского спорта. Во всех странах есть люди, которые хотят обманным путем добиться определенных результатов. В России, наверное, тоже.

Но сильных, «чистых» спортсменов гораздо больше. Хочется, чтобы у них была возможность показывать свое превосходство на международной арене. Начать с чистого листа или немного запачканного — неважно. Я хочу, чтобы нашим спортом гордились во всем мире, а не тыкали пальцем и кричали: «допингисты».