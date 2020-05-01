Глава РУСАДА: «ВАДА вернет аккредитацию московской лаборатории не раньше чем через восемь лет»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернет московской лаборатории аккредитацию и право работать с допинг-пробами не ранее чем через 8 лет, считает глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

— Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории, — приводит ТАСС слова Гануса. — Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все. Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и наложил санкции в отношении российского спорта за манипуляции с базой данных московской лаборатории, в которой содержались результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия может на 4 года лишиться права проводить крупные спортивные соревнования, а спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).