Эксперты России и ВАДА обсудят изменения в базе данных лаборатории в середине ноября

Встреча российских экспертов с представителями Всемирного антидопингового агентства по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории запланирована на середину ноября, сообщает ТАСС.

На предстоящей встрече эксперты должны будут обменяться мнениями о причинах появления в базе данных изменений. Изначально предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне, однако его пришлось перенести, поскольку экспертам ВАДА потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны. Он был предоставлен 8 октября.

По итогам встречи экспертов следователи ВАДА предоставят отчет комитету по соответствию, который на основе полученных данных сформирует рекомендацию исполкому организации. Ожидается, что это произойдет до конца ноября. Такое развитие событий позволит исполкому ВАДА вынести решение по российскому вопросу до конца 2019 года.