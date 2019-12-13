Джонатан Тейлор: «Есть риск, что россияне затянут процесс»

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор считает, что рассмотрение возможной апелляции российской стороны на санкции ВАДА в Спортивном арбитражном суде завершится к марту или апрелю 2020 года.

— Мы за соблюдение надлежащей правовой процедуры. У российской стороны должен быть ее день в суде. Если это вызывает задержку, если это будет означать, что меры не затронут Токио, то они не теряют своей силы, поскольку они покрывают Игры 2024 года в Париже. Это рычаг, который мы используем, чтобы они не затягивали процесс, — цитирует Тейлора РИА «Новости».

Это судебное дело, и нет никаких гарантий. Стандарт требует ускоренного рассмотрения, но также и справедливого разбирательства. Я надеюсь и ожидаю, что это закончится к марту или апрелю, но я не могу этого гарантировать. Есть риск, что россияне затянут процесс.