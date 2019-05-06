Допинг-пробы, вывезенные экспертами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из московской антидопинговой лаборатории, доставлены в одну из зарубежных лабораторий, аккредитованных ВАДА, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

- Пробы из московской антидопинговой лаборатории прибыли в одну из аккредитованных ВАДА лабораторий, которая находится за пределами России, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, перепроверку вывезенных из РФ допинг-проб планируется проводить в аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в швейцарской Лозанне.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было получено 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B).