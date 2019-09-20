Девять спортсменов подали в суд на Гануса после его интервью

Девять российских спортсменов подали иск о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В своем интервью Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта. Также он заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации.

Как сообщает РИА Новости, в исковом заявлении, поданном девятью спортсменами в Савеловский суд Москвы, говорится, что эти слова не соответствуют действительности.

— В частности, в тексте говорится, что «спортсменам проводились запрещенные переливания крови», тогда как ничего подобного не проводилось, и Ответчик 1, как генеральный директор Ассоциации РУСАДА, не мог не знать об этом, — говорится в иске. — В данном случае очевидно, что Ответчик 1 не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель — опорочить Истцов и иных лиц.

Семь легкоатлетов и по одному представителю борьбы и спортивной гимнастики требуют признать утверждение Гануса не соответствующим действительности, порочащим их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.