Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о задержании в Испании организаторов международной сети по продаже запрещенного в спорте вещества эритпротеина (ЭПО).

— Испанская гвардия накрыла огромную сеть по распространению допинга!!! — написал Губерниев в своем Instagram. — ЭПО!!! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами!!! Интересно, что будет дальше??? Пшик, как в случае с доктором Шмидтом??? Мелкую рыбешку поймали, крупная рыба плавает спокойно!!! Но, как известно, допинг — эксклюзив России!!! И честная спортивная Европа не такая!!!

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Пы Пы Сы — Зеппельт, ау!!!