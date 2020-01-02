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Аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДА

17:48
ВАДА с 2015-го по 2020-й провело масштабное расследование по России. Фото WADA
ВАДА с 2015-го по 2020-й провело масштабное расследование по России. Фото WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДА, сообщает Inside the Games. У организации не хватает сотрудников и возможностей обрабатывать поступающую информацию.

В отчете отмечается, что департаменту нужен еще один администратор по работе с конфиденциальной информацией.

Аудит был проведен в апреле, выводы сделаны в августе 2019 года, есть вероятность, что ВАДА устранило эти недостатки.

Ранее в своем прощальном письме теперь уже бывший глава ВАДА Крейг Риди отметил департамент расследований, как важный инструмент в решении российского допингового кризиса.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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