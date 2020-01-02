Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДА, сообщает Inside the Games. У организации не хватает сотрудников и возможностей обрабатывать поступающую информацию.

В отчете отмечается, что департаменту нужен еще один администратор по работе с конфиденциальной информацией.

Аудит был проведен в апреле, выводы сделаны в августе 2019 года, есть вероятность, что ВАДА устранило эти недостатки.

Ранее в своем прощальном письме теперь уже бывший глава ВАДА Крейг Риди отметил департамент расследований, как важный инструмент в решении российского допингового кризиса.