Аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДА
17:48
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДА, сообщает Inside the Games. У организации не хватает сотрудников и возможностей обрабатывать поступающую информацию.
В отчете отмечается, что департаменту нужен еще один администратор по работе с конфиденциальной информацией.
Аудит был проведен в апреле, выводы сделаны в августе 2019 года, есть вероятность, что ВАДА устранило эти недостатки.
Ранее в своем прощальном письме теперь уже бывший глава ВАДА Крейг Риди отметил департамент расследований, как важный инструмент в решении российского допингового кризиса.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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