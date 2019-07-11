Артем Пацев: "От апелляции Мутко государственный бюджет не пострадал"

Адвокат Артем Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко​ на пожизненное отстранение от какого-либо участия в Олимпийских играх.

– CAS разбирал два момента: является ли решение МОК санкцией и, если это так, насколько она соответствует Олимпийской хартии, – заявил Пацев в интервью "СЭ". – Рассмотрев документы, арбитры CAS убедились, что решение МОК абсолютно незаконно. Никаких заседаний для этого даже не потребовалось.

– Развейте опасения некоторых болельщиков, которые считают, что Мутко заплатил за работу группы иностранных адвокатов из госбюджета?

– Объем финансовой компенсации я раскрыть не могу. Но могу всех заверить: ни государственный, ни муниципальный бюджеты не пострадали.

– Может ли МОК отказать Мутко в аккредитации на Олимпиаду в Токио, сославшись на какой-то формальный повод?

– Обязательства допустить Мутко на Олимпиаду у МОК нет. Мы этого и не добивались, мы хотели только отмены пожизненного отстранения. Гарантировать выдачу аккредитации, конечно, нельзя. Но честно говоря, я не уверен, что у самого Виталия Леонтьевича будет время для посещения Игр. Он сейчас занят вопросами, которые, возможно, куда более важны, чем Олимпиада. (Наталья Марьянчик)

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении