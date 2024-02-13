ВАДА: на основе данных московской лаборатории наказан 241 россиянин

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА, на сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию, еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются, ряд дел были закрыты из-за отсутствия доказательств.

В понедельник появилась информация, что 409 дел в отношении российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил были закрыты без обвинений.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы ВАДА, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону ВАДА, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.