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Анцелиович считает, что процесс по делу РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет долгим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что спор между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) может затянуться на долгое время.

«РУСАДА сегодня уведомило ВАДА о несогласии с его заявлением о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. После этого Всемирное антидопинговое агентство подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, именно ВАДА будет инициатором. Сколько будет длиться судебный процесс? CAS вообще организация, которая действует не очень расторопно. Этот суд быстро работает, если есть согласие всех сторон, но в данном случае я не думаю, что ВАДА и РУСАДА заинтересованы в быстром рассмотрении. Судьям предстоит рассмотреть достаточно значимый вопрос с большими последствиями в будущем. Следовательно, рассмотрение может затянуться, как это было в прошлый раз», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

13 октября РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу ВАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/19009279
ВАДА
РУСАДА
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