23 сентября ВАДА обсудит данные Московской лаборатории

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что исполком ВАДА включит в повестку заседания 23 сентября вопрос о базе данных и пробах Московской антидопинговой лаборатории. Всего было передано 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B). Передача проб была одним из условий восстановления в правах РУСАДА в сентябре 2018 года.

— Было решение исполкома ВАДА по передаче допинг проб, мы все сделали. Теперь наши эксперты встречаются с их экспертами. 23 сентября на исполкоме ВАДА будет отчет под названием «Вопрос России», — цитирует ТАСС Колобкова.