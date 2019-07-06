Тениссен выиграл первый этап "Тур де Франс", Закарин - 103-й

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за швейцарскую команду "Катюша-Альпецин", финишировал 103-м (+0.10) на первом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в Брюсселе.

Победу одержал голландец Мике Тениссен, выступающий за команду Jumbo-Visma. Он преодолел дистанцию 194,5 км за 4 часа 22 минуты 37 секунд.

Вторым финишировал представитель Словакии Петер Саган (+0.04) из Bora - Hansgrohe, тройку замкнул австралиец Калеб Юэн (+0.06) (Lotto-Soudal).

Второй этап гонки пройдет в воскресенье.