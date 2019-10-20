Екимов назвал успешным выступление сборной России на чемпионате Европы

Президент Федерации велоспорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов остался доволен выступлением сборной на чемпионате Европы по велотреку. Россияне стали третьими в командном зачете, завоевав 3 золота, 2 серебря и 1 бронзу.

— Конечно, выступление успешное, — цитирует ТАСС Екимова. — Не все страны, которые принимали участие здесь, могут похвастаться таким количеством золотых медалей. У нас есть и серебро, и бронза — комплект неплохой. Но это общая картинка.

В целом все, что произошло здесь, было прогнозируемо, у нас сильные позиции в спринтерских дисциплинах, особенно среди женщин, мужчины у нас очень близки к подиуму, но немножко им не хватает. Я думаю, проблемы связаны с тем, что им надо искать человека на первую позицию разгоняющего, потому что вторая и третья позиции у них конкурентоспособные, но для первой надо искать отдельного человека, который здесьне присутствовал, что касается нашего темпа, рассчитывали, конечно, на командную гонку, что они попадут в восьмерку и поборются во втором заезде за выход в финал, но в паре сотых секунд остались за бортом. Жаль, ведь мы рассчитывали на очки, чтобы нагнать отставание в борьбе за попадание на Олимпиаду, они молодые ребята, недавно рекорд России поставили, но первый заезд остается камнем преткновения.

Что касается других дисциплин — омниум, мэдисон, здесь нам есть, над чем работать. У нас есть гонщики, единственное, мы должны каждому из ребят, которые участвуют в этих видах, предоставить определенные условия — хороший соревновательный календарь, чтобы они нарабатывали базу. Чудес не бывает, 22 октября у нас будет президиум федерации, будем делать анализ и обсуждать стратегию, как нам это дело урегулировать на сезон Кубка мира и чемпионат мира, это важно не только в контексте хорошего выступления, но и попадания на Олимпийские игры.