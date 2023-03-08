Участница пяти Олимпиад рассказала о заражении допингом от собаки. И добилась оправдания

Велогонщице Катерине Нэш грозило четыре года дисквалификации.

Чешская велогонщица, проживающая в Калифорнии, пополнила список самых странных объяснений попадания допинга в организм. Катерина Нэш избежала наказания за употребление запрещенного вещества благодаря своей собаке — и с нее сняли все обвинения. Почему объяснения гонщицы сочли разумными? И как они связаны с ее питомцем?

Капроморелин

В октябре прошлого года во внесоревновательной допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат. Им оказался капроморелин — вещество, которое стимулирует секрецию из гормона роста. Данное вещество отсутствует в списке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Но наказание спортсменке грозило из-за того, что USADA и Международный союз велосипедистов (UCI) все равно считают данный препарат слишком похожим на допинг и не рекомендуют его употребление. В общем, Катерина могла получить максимальный срок дисквалификации в четыре года, однако чудом избежала санкций.

Все потому, что USADA не только поверило объяснениям Нэш, но и провело целое совместное исследование с лабораторными экспертами. По его результатам Катерина полностью оправдана, а ее кейс принят к сведению на будущее. UCI в свою очередь также заявил, что признает решение USADA и не станет подавать в суд. Согласно заключению специалистов, сама Нэш не несет никакой вины или халатности в отношении положительного теста.

Катерина Нэш. Фото Global Look Press

Собака

45-летняя спортсменка объяснила, что запрещенное вещество попало в ее организм... посредством ее собаки. Дело в том, что любимица Нэш серьезно заболела и отказывалась принимать пищу. Заботливая хозяйка обратилась к ветеринарам, которые назначили питомцу чешской велогонщицы капроморелин для улучшения аппетита. В итоге Катарина контактировала с данным веществом, когда пыталась перорально дать его своей собаке. Именно так она и объяснила наличие препарата в своих допинг-пробах. Спортсменка заручилась поддержкой юристов и подала протест с доказательствами своей невиновности.

USADA после проведенной проверки установило, что капроморелин в жидкой форме вполне может попасть в организм человека через кожу. А Нэш приходилось контактировать с данным препаратом каждый день, чтобы помочь своему больному питомцу.

«Из-за сложности перорального введения лекарства для домашних животных Нэш часто контактировала с жидким лекарством руками, а флакон с лекарством не предупреждал пользователей о риске заражения при трансдермальном воздействии. USADA совместно с лабораторными экспертами провело исследование трансдермального воздействия с использованием того же препарата для домашних животных, содержащего капроморелин, в результате которого было установлено, что прямой контакт с препаратом для домашних животных приведет к положительному результату теста», — говорится в сообщении на сайте USADA.

Карьера

Катерина, безусловно, была шокирована положительным тестом. Эта спортсменка даже в столь солидном возрасте продолжает выступать на крупных соревнованиях и имеет за плечами более 30 лет карьеры. Она участвовала в пяти Олимпиадах, причем как в летних, так и в зимних.

Нэш пробовала свои силы в лыжных гонках, а затем стала заниматься велоспортом. В последние годы она не сумела достичь больших результатов, но допинговая история могла перечеркнуть все ее былые успехи. Тем не менее чешская велогонщица заявила, что ни о чем не жалеет. Она просто хотела помочь своей любимице.

Катерина Нэш. Фото Global Look Press

«Ужасно думать, что немытые руки могли разрушить мою 30-летнюю карьеру. Но я нисколько не жалею об этом. Я бы не стала заботиться о своей собаке по-другому», — сказала Нэш Associated Press.

В USADA же заявили, что в подобных историях встают на сторону спортсменов и пытаются отстоять тех, кто убежден в своей чистоте. «Мы всегда изо всех сил пытаемся оправдать действительно невиновных, как и осудить тех, кто намеренно мошенничает», — приводит слова главного исполнительного директора Трэвиса Тайгарта официальный сайт USADA.

Допинговая история в последнее время пополнилась рядом удивительных случаев, когда спортсмены добивались оправдания якобы после «заражения» запрещенными веществами от других людей — в результате секса, поцелуев и даже тактильного контакта. Однако «заражение» от собаки из-за невымытых рук — это новое слово и хорошая идея для адвокатов других спортсменов. Ведь лечение домашних питомцев обычно обставлено меньшими формальностями, чем лечение людей, и собаки с кошками не могут дать показаний во время расследования. Так что Катерина Нэш, безусловно, сделала новый шаг на пути превращения борьбы с запрещенкой в фарс.