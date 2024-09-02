Абрамян оценил выступление Власова на «Вуэльте Испании»

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян считает, что россиянин Александр Власов конкурентоспособен на мировом уровне.

1 сентября Власов занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании». Российский велогонщик выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe.

«Конечно, я очень доволен его результатом, это показывает, что он конкурентоспособен на мировом уровне. Он может показывать высокие результаты, по «Вуэльте» можно оценить», — приводит слова Абрамяна ТАСС.