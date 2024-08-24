Власов попал в завал и занял 33-е место на восьмом этапе «Вуэльты»

Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe финишировал 33-м на восьмом этапе многодневки «Вуэльта Испании».

За 4,1 км до финиша россиянин попал в завал с падением. Всего протяженность маршрута Убеда — Касорла составила 159 км.

Победителем восьмого этапа «Вуэльты» стал партнер россиянина по команде словенец Примож Роглич, который преодолел дистанцию за 3 часа 38 минут 34 секунды. Второе место занял испанец Энрик Мас из Movistar. Тройку лидеров замкнул еще один представитель Испании Микель Ланда из Soudal Quick-Step.

В генеральной классификации на данный момент лидирует австралиец Бен О'Коннор, выступающий за команду Decathlon AG2R La Mondiale Team. У Власова — 19-я позиция.