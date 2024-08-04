Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Велошоссе

Париж-2024

Сегодня, 19:39

Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпиаде, Иванченко — 72-я

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На Олимпиаде-2024 прошла финальная шоссейная групповая гонка по велоспорту.

Победительницей заезда стала американка Кристен Фолкнер c результатом 3:59.23. Второе место заняла Марианна Вос из Нидерландов (4:00.21). Третьей стала бельгийка Лотте Копецки (4:00.21).

Российские спортсменки не сумели попасть в топ-40. Тамара Дронова финишировала 47-й (4:07.16), а Алена Иванченко завершила гонку 72-й (4:10.47).

Велоспорт — Шоссе

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Групповая гонка

Финал

1. Кристен Фолкнер (США) — 3:59.23

2. Марианна Вос (Нидерланды) — 4:00.21

3. Лотте Копецки (Бельгия) — 4:00.21

47. Тамара Дронова (Россия) — 4:07.16

72. Алена Иванченко (Россия) — 4:10.47

Велоспорт
Олимпиада
Тамара Дронова
1
2
Читайте также
Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра финального забега на Олимпиаде
Биографию Бритни Спирс экранизируют создатели «Ла-Ла Ленда»
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Кафельников назвал обидным поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады
Олимпиада 2024, 4 августа: Андреева и Шнайдер проиграли в финале и другие результаты дня
Андреева и Шнайдер завоевали серебро в парном теннисном турнире Олимпиады-2024
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа
Андреева и Шнайдер выиграли первый сет в финале Олимпиады-2024 против Паолини и Эррани
На матче Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады полупустые трибуны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Велоспорт на Олимпиаде — групповая гонка на шоссе у женщин: смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости