Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпиаде, Иванченко — 72-я

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На Олимпиаде-2024 прошла финальная шоссейная групповая гонка по велоспорту.

Победительницей заезда стала американка Кристен Фолкнер c результатом 3:59.23. Второе место заняла Марианна Вос из Нидерландов (4:00.21). Третьей стала бельгийка Лотте Копецки (4:00.21).

Российские спортсменки не сумели попасть в топ-40. Тамара Дронова финишировала 47-й (4:07.16), а Алена Иванченко завершила гонку 72-й (4:10.47).

Велоспорт — Шоссе

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Групповая гонка

Финал

1. Кристен Фолкнер (США) — 3:59.23

2. Марианна Вос (Нидерланды) — 4:00.21

3. Лотте Копецки (Бельгия) — 4:00.21

47. Тамара Дронова (Россия) — 4:07.16

72. Алена Иванченко (Россия) — 4:10.47