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Сегодня, 21:36

Россиянин Власов занял 18-е место на «Вуэльте Испании»

Алина Савинова
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Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Red-Bull-Bora-Hansgrohe, стал победителем «Вуэльты Испании».

На 21-м этапе, который прошел 8 сентября, первое место занял швейцарец Штефан Кюнг из команды Groupama-FDJ. Он преодолел дистанцию в 24,6 км за 26 минут 28 секунд. Вторым стал Роглич с отставанием в 31 секунду. Тройку лидеров замкнул итальянец Маттиа Каттанео (Quick Step). Россиянин Александр Власов (Red-Bull-Bora-Hansgrohe) финишировал 42-м.

Генеральную классификацию многодневки Роглич выиграл с результатом 81 час 49 минут 18 секунд. Власов расположился на 18-м месте (+55.05). Выступающий за Францию россиянин Павел Сиваков (+10.04) из UAE Team Emirates занял 9-ю позицию.

Александр Власов
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