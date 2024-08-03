Сырица не финишировал в групповой гонке на Олимпиаде
Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел финишировать в групповой гонке на Олимпиаде-2024 в Париже.
24-летний россиянин провел последнюю гонку на этой Олимпиаде.
Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул (время: 6.19,34), на счету которого теперь две единственные золотые медали Бельгии на Олимпийских играх. Серебро завоевал француз Валентен Мадуа, отставший от лидера на 1,11 секунды. Бронзу — его соотечественник Кристоф Ляпорт (+1,16).
Велоспорт — Шоссе
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповая гонка
Финал
1. Ремко Эвенепоель (Бельгия) — 6:19.34
2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50
Глеб Сырица не финишировал
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