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Париж-2024

Сегодня, 18:46

Сырица не финишировал в групповой гонке на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел финишировать в групповой гонке на Олимпиаде-2024 в Париже.

24-летний россиянин провел последнюю гонку на этой Олимпиаде.

Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул (время: 6.19,34), на счету которого теперь две единственные золотые медали Бельгии на Олимпийских играх. Серебро завоевал француз Валентен Мадуа, отставший от лидера на 1,11 секунды. Бронзу — его соотечественник Кристоф Ляпорт (+1,16).

Велоспорт — Шоссе

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповая гонка

Финал
1. Ремко Эвенепоель (Бельгия) — 6:19.34
2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50

Глеб Сырица не финишировал

Велоспорт
Олимпиада
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