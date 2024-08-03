Сырица не финишировал в групповой гонке на Олимпиаде

Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел финишировать в групповой гонке на Олимпиаде-2024 в Париже.

24-летний россиянин провел последнюю гонку на этой Олимпиаде.

Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул (время: 6.19,34), на счету которого теперь две единственные золотые медали Бельгии на Олимпийских играх. Серебро завоевал француз Валентен Мадуа, отставший от лидера на 1,11 секунды. Бронзу — его соотечественник Кристоф Ляпорт (+1,16).

Велоспорт — Шоссе

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповая гонка

Финал

1. Ремко Эвенепоель (Бельгия) — 6:19.34

2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45

3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50

Глеб Сырица не финишировал