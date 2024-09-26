18-летняя велогонщица Фуррер находится в тяжелом состоянии после падения на чемпионате мира

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер находится в крайне тяжелом состоянии после падения во время шоссейной гонки среди юниоров на чемпионате мира в Цюрихе, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). Инцидент произошел 26 сентября.

Отмечается, что 18-летняя спортсменка с серьезной травмой головы была доставлена в больницу на вертолете.

На данный момент неизвестно, как именно Фуррер получила повреждение, ведется расследование.