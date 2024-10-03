Стали известны подробности гибели 18-летней велогонщицы Фуррер

Выяснились дополнительные подробности гибели 18-летней велогонщицы Мюриэль Фуррер.

Девушка скончалась 27 сентября в результате падения во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе.

Как сообщает Blick со ссылкой на заявление полиции, инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени, и только спустя 1 час 40 минут на место прибыли полицейские и врачи. Через еще 15 минут Фуррер забрал вертолет.

В материале полиции говорится, что помощь гонщице была оказана слишком поздно и это, вероятно, привело к летальному исходу.