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Стали известны подробности гибели 18-летней велогонщицы Фуррер

Руслан Минаев
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Выяснились дополнительные подробности гибели 18-летней велогонщицы Мюриэль Фуррер.

Девушка скончалась 27 сентября в результате падения во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе.

Как сообщает Blick со ссылкой на заявление полиции, инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени, и только спустя 1 час 40 минут на место прибыли полицейские и врачи. Через еще 15 минут Фуррер забрал вертолет.

В материале полиции говорится, что помощь гонщице была оказана слишком поздно и это, вероятно, привело к летальному исходу.

Мюриэль Фуррер. 18-летняя швейцарская велогонщица умерла после падения на ЧМ. Это уже вторая смерть за год

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