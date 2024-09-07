Александр Власов стал 118-м на 20-м этапе «Вуэльты»

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Red-Bull-Bora-Hansgrohe, занял 118-е место на 20-м этапе многодневки «Вуэльта Испания».

Лучшим на этапе стал ирландец Эдвард Данба («Jayco Alula»), преодолев 172 километра за 4 часа 38 минут 37 секунд. Второе место занял испанец Энрик Мас (+0.07) из Movistar. Третье место занял словенец Примож Роглич из Red-Bull-Bora-Hansgrohe (+0.10).

Власов отстал от победителя на 34 минуты 22 секунды.