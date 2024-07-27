Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Велошоссе

Париж-2024

Сегодня, 10:15

Велоспорт на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Соревнования по велоспорту стартуют на летних Олимпийских играх 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.
Фото Global Look Press

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин. Всего спортсмены разыграют 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.

В субботу, 27 июля, пройдет женская и мужская гонки с раздельным стартом. Женщины стартуют оринтировочно в 15:30, мужчины — в 17:32. Россию представят два участника: Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Евгений Сомов, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Олимпиада 2024: первые соревнования с участием россиян. Онлайн-трансляция 27 июля

Велоспорт на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

  • 15.30 Женщины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Тамара Дронова
  • 17.32 Мужчины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Глеб Сырина

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

1
0
Читайте также
Россияне на Олимпиаде в Париже: кто из спортсменов участвует в Играх 2024
Пловец из Австралии планирует акцию протеста из-за допингового скандала в сборной Китая
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Лавров заявил об известности Шольца «простенькими идеями»
В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Россияне на Олимпиаде в Париже: кто из спортсменов участвует в Играх 2024
Сайт МОК лишил пользователей возможности следить за командой россиян в списке онлайн-трансляций
Захарова о церемонии открытия Олимпиады: «Это не дно. Это дно Сены»
Тренер Родионенко прокомментировала церемонию открытия Игр в Париже
Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции
Ивлеева — о церемонии открытия Олимпиады: «Вечеринка у нас была стильнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриев: «Дронова и Сырица имеют все шансы хорошо выступить в Париже»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости