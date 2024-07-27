Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа на Национальном велодроме Сен-Квентин-ан-Ивелин. Всего спортсмены разыграют 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.

В субботу, 27 июля, пройдет женская и мужская гонки с раздельным стартом. Женщины стартуют оринтировочно в 15:30, мужчины — в 17:32. Россию представят два участника: Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Велоспорт на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

15.30 Женщины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Тамара Дронова

17.32 Мужчины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Глеб Сырина

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».