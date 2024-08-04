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Сегодня, 13:45

Велоспорт на Олимпиаде — групповая гонка на шоссе у женщин: смотреть трансляцию

В воскресенье на Олимпиаде пройдет групповая гонка на шоссе у женщин
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тамара Дронова.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 4 августа пройдут соревнования по велоспорту на Олимпийских играх в Париже. В программе — групповая гонка на шоссе среду мужчин. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по велоспорту

4 августа, суббота

15.00 Женщины. Шоссе. Групповая гонка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в воскресенье, 4 августа. Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В командной велогонке женщин выступят две россиянки — Тамара Дронова и Алена Иванченко. Спортсменки соревнуютс в нейтральном статусе без флага и гимна.

Полностью расписание соревнований на 4 августа доступно в нашем материале.

Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Тамара Дронова, Алена Иванченко. Олимпиада 2024: финал Андреевой и Шнайдер, гонка Дроновой и Иванченко. Онлайн-трансляция 4 августа

Тамара Дронова
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