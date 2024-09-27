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Сегодня, 16:15

Получившая травму головы 18-летняя велогонщица Фуррер умерла в больнице

Руслан Минаев
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Велогонщица Мюриэль Фуррер
Мюриэль Фуррер.
Фото uci.org

Велогонщица Мюриэль Фуррер, получившая травму при падении во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе, скончалась в больнице, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Инцидент произошел 26 сентября. 18-летняя спортсменка с серьезной травмой головы была доставлена в больницу на вертолете. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

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