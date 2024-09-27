Получившая травму головы 18-летняя велогонщица Фуррер умерла в больнице

Велогонщица Мюриэль Фуррер, получившая травму при падении во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе, скончалась в больнице, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Инцидент произошел 26 сентября. 18-летняя спортсменка с серьезной травмой головы была доставлена в больницу на вертолете. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.