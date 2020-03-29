Решение по проведению «Тур де Франс» будет принято до 15 мая

Организаторы «Тур де Франс» примут решение о проведении веломногодневки в этом году до 15 мая, информирует Inside The Games.

Ранее министр спорта Франции заявила, что велогонка могла бы пройти без зрителей.

«Тур де Франс"-2020 должен пройти с 27 июня по 19 июля.

Напомним, что п очти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

?Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список