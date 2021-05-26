Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Ирландец Мартин выиграл 17-й этап «Джиро д'Италия»

19:54

Ирландский велогонщик Дэниэл Мартин из команды Israel Start-Up Nation стал победителем 17-го этапа шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Вторым стал португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, третьим — британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange.

Россиянин Александр Власов из казахстанской «Астаны» пришел к финишу 17-м.

Власов в общем зачете уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из команды Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды.

Читайте также

Канада — Норвегия: смотреть прямую трансляцию матча
Россия всухую победила Данию на чемпионате мира
Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию
Россия — Дания: все голы матча ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд