Ирландец Мартин выиграл 17-й этап «Джиро д'Италия»
19:54
Ирландский велогонщик Дэниэл Мартин из команды Israel Start-Up Nation стал победителем 17-го этапа шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
Вторым стал португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, третьим — британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange.
Россиянин Александр Власов из казахстанской «Астаны» пришел к финишу 17-м.
Власов в общем зачете уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из команды Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды.
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