Ильнур Закарин: "Эта победа меня удивила"

Российский велогонщик Ильнур Закарин признался, что не ожидал победы на 13-м этапе "Джиро д’Италия". Россиянин поднялся на третье место в общем зачете после победы на первом горном этапе.

– Я отклеился от группы, чтобы восстановиться, – цитирует AFP Закарина. – Эта победа меня немного удивила. До середины этапа я ощущал себя не очень хорошо. Но потом разогрелся и к финишу чувствовал себя прекрасно. У меня не было конкретной стратегии, две мои атаки не были запланированы. Я приехал на "Джиро д’Италия", чтобы попасть в первую пятерку. Надеюсь, что достигну цели. Постараюсь на следующих этапах взять розовую майку.