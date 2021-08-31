Голландец Якобсен стал победителем 16-го этапа «Вуэльты»

Нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Якобсен преодолел дистанцию 180 км за 4 часа 8 минут 57 секунд.

Второе место занял бельгиец Йорди Мейс из Bora-Hansgrohe, третье — итальянец Маттео Трентин из команды UAE Team Emirates. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 38-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 106-м месте.

В общем зачете по итогам 16 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.