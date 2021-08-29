Поляк Майка стал победителем 15-го этапа «Вуэльты»

Польский велогонщик Рафал Майка из команды UAE Team Emirates выиграл 15-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 197,5 км за 4 часа 51 минуту 36 секунд.

Вторым стал нидерландец Стивен Крейсвейк из команды Jumbo-Visma, третьим — австралиец Кристофер Хэмилтон из Team DSM. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 13-м, Павел Сиваков (+4.15) из Ineos Grenadiers финишировал на 36-м месте.

В общем зачете по итогам 15 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.