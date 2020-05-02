Чемпионат Европы по велошоссе перенесен на 2021 год

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был пройти в 2020-м, перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, сообщается в на сайте Европейского союза велосипедистов.

Соревнования должны были пройти в итальянской провинции Трентино с 9 по 13 сентября. Теперь они должно состояться в Италии через год. Точные сроки соревнований пока неизвестны и буду определены позднее, когда Международный союз велосипедистов примет соответствующие решения по календарю.

В Италии коронавирусом заболели 207 428 человек. От болезни скончались 28 236 человек — это второй показатель смертности в мире.